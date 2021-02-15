Дава признался в душевной боли после расставания с Бузовой

Москва, 15 февраля. Блогер Давид Манукян тяжело переживает расставание с Ольгой Бузовой. После неудачных отношений он больше не хочет верить в любовь.

Соответствующее признание сделал сам Дава в эфире программы «Танцы со звездами». Присутствующие в зале едва не расплакались от трогательной речи блогера.

Дава заявил, что полностью отдавался отношениям с Бузовой. Однако в ответ бывшая избранница поливает его грязью. По словам блогера, сейчас он испытывает душевную боль и больше не хочет строить с кем-либо серьезные отношения.

«Мне очень больно... Когда отдаешь всего себя, а в ответ тебя поливают грязью. Любовь очень жестока. Я не хочу любви, я это понял для себя. Не складывается... Видимо, для меня так проще», — заявил Дава в эфире телеканала «Россия-1».

Ольга Бузова и Давид Манукян объявили о расставании после празднования дня рождения певицы. После этого артистка обвинила бывшего избранника в издевательствах и избиениях. По словам певицы, за красивой картинкой их отношений скрывалось настоящее домашнее насилие. Однако сам Дава отрицает все обвинения в свою сторону. Через несколько недель после разрыва их отношений блогер выпустил трек, который посвятил Бузовой. Песня получила название «Обнулила нас».