РИА Новости назвало десятку лучших по качеству жизни регионов России

Москва, 15 февраля. Три российских региона уже много лет остаются лидерами в рейтинге территорий с самым высоким уровнем качества жизни населения.

Сводный рейтинговый балл Москвы, Санкт-Петербурга и Московской области составляет 75 пунктов из 100 возможных, передает РИА Новости. Для составления списка жизни в регионах анализировали по 70 пунктам, разделенным на 11 групп.

Татарстан, Белгородская область, Краснодарский край, Ленинградская область, Воронежская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра и Калининградская область вошли в первую десятку лидеров рейтинга. На них приходится 40% суммарного ВВП субъектов Российской Федерации, оборота розничной торговли и инвестиций в основной капитал.

Ранее сервис «Работа.ру» провел опрос и выяснил, каким российским городам отдают предпочтение для стремительного карьерного роста. Москва с большим отрывом заняла первое место, на втором с 32% ожидаемо оказался Санкт-Петербург, на третьем — Краснодар (24%).