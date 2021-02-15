Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Россия
  /  Обновлено: 

РИА Новости назвало десятку лучших по качеству жизни регионов России

448

РИА Новости назвало десятку лучших по качеству жизни регионов России

Москва, 15 февраля. Три российских региона уже много лет остаются лидерами в рейтинге территорий с самым высоким уровнем качества жизни населения.

Сводный рейтинговый балл Москвы, Санкт-Петербурга и Московской области составляет 75 пунктов из 100 возможных, передает РИА Новости. Для составления списка жизни в регионах анализировали по 70 пунктам, разделенным на 11 групп.

Татарстан, Белгородская область, Краснодарский край, Ленинградская область, Воронежская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра и Калининградская область вошли в первую десятку лидеров рейтинга. На них приходится 40% суммарного ВВП субъектов Российской Федерации, оборота розничной торговли и инвестиций в основной капитал.

Ранее сервис «Работа.ру» провел опрос и выяснил, каким российским городам отдают предпочтение для стремительного карьерного роста. Москва с большим отрывом заняла первое место, на втором с 32% ожидаемо оказался Санкт-Петербург, на третьем — Краснодар (24%).

Новости партнеров