Непогода спровоцировала отмену 30 междугородних рейсов из Владивостока

Владивосток, 15 февраля. График рейсов городского автовокзала претерпел изменения в связи с ухудшением погодных условий. Порядка 30 междугородних поездок сорваны.

Отбытие автобусов планировалось в период с 07:40 по 21:30 по местному времени. В числе отмененных значатся рейсы в Артем, Славянку, Большой Камень, Находку, Партизанск, Уссурийск и другие населенные пункты. Внесет ли снежный циклон свои коррективы в расписание Примвокзала завтра, пока неизвестно.

«Главам муниципальных образований (поручено. — Прим. ФАН) организовать на местах оперативные штабы и контролировать ход работ по очистке дорог, устранению возможных аварий на электросетях», — говорится в заявлении на сайте правительства региона.

Власти Приморского края перевели территории региона в режим повышенной готовности. Из-за непогоды губернатор Олег Кожемяко призвал работодателей по возможности отпустить сотрудников домой раньше, во избежание пробок. Также он порекомендовал, где это необходимо, отменить занятия для школьников.