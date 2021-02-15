Москва, 15 февраля. Звезда Black Star Клава Кока обрушилась с критикой на мужчин, которые делают яркий маникюр. Певица выразила свое недовольство в Stories Instagram.

Исполнительница хита «Покинула чат» рассказала, что среди посетителей ее любимых салонов красоты становится все больше мужчин.

«Честно, я пыталась это принять, но пацаны с цветным маникюром — это ту мач (англ., слишком, перебор. — Прим. ФАН). Куда мы катимся? Ребят, я вас очень люблю, но я начинаю всерьез переживать», — заявила Кока.

К видео в Stories певица прикрепила опрос для фолловеров, согласны ли они с ее мнением. Более 85% аудитории поддержали звезду.

Однако на слова Клавы Коки отреагировал эпатажный рэпер Алишер Моргенштерн, который часто посещает мастера маникуюра и открыто демонстрирует новые «ноготочки» в соцсетях. Он написал певице, что не хочет, чтобы «люди размножались». На это, Клава сдержанно ответила, что Алишер является единственным парнем, которому идет уход за ногтями.

Моргенштерн давно снискал славу скандального и эпатирующего человека. Накануне он поразил пользователей социальных сетей: рэпер на День святого Валентина подарил своей возлюбленной Диларе Зинатуллиной «презент» за 1,2 млн рублей.