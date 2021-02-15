Минтруд перечислил ключевые меры по борьбе с безработицей

Москва, 15 февраля. Три ключевых метода, которые помогут в борьбе с безработицей в стране, рассказали представители Минтруда РФ. Об этом сообщают РИА Новости.

Среди всех мер представители ведомства выделили три фактора — восстановление отложенного в период пандемии спроса на рабочую силу, постепенное снятие ограничительных мер и адаптация к работе в новых условиях и принятие эффективных мер по восстановлению занятости.

В 2021 году продолжается работа по восстановлению занятости россиян. Предусмотрены субсидии на обучение безработных граждан, мероприятия по профессиональной переподготовки, а также индивидуальные программы по борьбе с безработицей с поправками на территориальную специфику регионов России.

Перед Министерством труда стоит задача снизить количество безработных до уровня 2019 года. Ранее в ведомстве сообщали, что в России зафиксировано уменьшение числа безработных на 300 тысяч человек относительно декабря 2020 года.