Экономисты назвали необходимый ежемесячный доход для покупки «однушки»

Москва, 15 февраля. Купить однокомнатную квартиру в любом регионе страны можно, если получать от 100 тысяч рублей на семью. Однако за такие средства не получится поселиться в Москве или Петербурге.

Заведующий кафедрой «Ипотечное кредитование» Финансового университета при правительстве России Александр Цыганов считает, что средняя зарплата россиянина составляет 45-50 тысяч рублей в месяц. Этого вполне достаточно для приобретения однокомнатного жилья, совместно с партнером. В Москве и Санкт-Петербурге эта цифра должна быть в два раза больше, передает РИА Новости.

Эксперты заметили, что выплаты по ипотеке составляют примерно 30 тысяч рублей в месяц. Это посильная сумма, если учитывать государственные программы по поддержке молодых семей.

Некоторые россияне отказываются брать ипотеку. Тогда, по словам Цыганова, им придется накопить хотя бы 2 миллиона рублей на покупку жилья. При этом специалист предупредил, что процесс накопления не быстрый.

Покупатели стали чаще приобретать квартиры разорившихся ипотечных заемщиков на аукционах. Эксперты объяснили, чего нужно при этом опасаться.