Вильфанд спрогнозировал мартовскую температуру на европейской части РФ

Москва, 15 февраля. Отклонений от климатической нормы в марте на европейской части России не ожидается. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Синоптик отметил, в марте экстремальных температур не предвидится. При небольших снежных покровах минимальная плюсовая температура сможет растопить их. Тогда начнет прогреваться поверхность, а затем и воздух, заявил ТАСС Вильфанд.

Жителям европейской части России не стоит надеяться на раннюю весну — для этого нет никаких предпосылок. Более подробный прогноз на март научный руководитель Гидрометцентра обещал предоставить в конце февраля.

Что касается текущего месяца, то морозы продолжатся. Вильфанд заявил, что в Центральном федеральном округе на этой неделе будет преобладать морозная погода до 12 градусов ниже климатической нормы.