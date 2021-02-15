Ограничения из-за COVID-19 смягчили в четырех регионах России

Москва, 15 февраля. Власти Нижегородской, Омской, Амурской и Ростовской областей ослабили ограничения, введенные из-за COVID-19. В этих регионах наблюдается улучшение эпидемиологической обстановки.

Кафе и рестораны в Нижегородской области смогут работать с 06:00 до 03:00. С понедельника в регионе возобновляют работу аттракционы, аквапарки, развлекательные центры для детей и фуд-корты на территории торговых центров. Заполняемость залов в театрах и кинотеатрах увеличили до 60%, передает RT. Отменены ограничения на число зрителей на спортивных мероприятиях.

В Омской области жителей начнут пускать на спортивные мероприятия, а заполняемость залов повысили до 75%. С пятницы в регионе возобновили работу ночные клубы, рестораны и площадки для детей в торговых центрах.

Власти Амурской области сняли запрет на работу ночных развлекательных заведений и ресторанов. В регионе больше не действует обязательный режим самоизоляции для жителей пожилого возраста. В Ростове-на-Дону к работе возвращаются фуд-корты и ледовые катки. С понедельника спортивные трибуны и кинотеатры можно заполнять на 50%.

В Чечне и Удмуртии ранее отменили обязательное ношение масок в общественных местах. Использование средств индивидуальной защиты в этих регионах носит рекомендательный характер.