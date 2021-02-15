Великобритания ужесточила карантинные требования для въезда в страну

Лондон, 15 февраля. Британское правительство вводит новые карантинные меры для приезжающих в страну с 15 февраля. Об этом сообщил глава Минздрава страны Мэтт Хэнкок.

Помимо десятидневной самоизоляции в специальных гостиницах, туристам придется сдать двухэтапный тест на коронавирус. Расходы на проживание в этот период граждане оплачивают самостоятельно.

Лицам, скрывшим информацию о посещении страны из «красного» списка, грозит штраф до 1 миллиона рублей. В некоторых случаях нарушителей могут посадить в тюрьму сроком до 10 лет.

С начала 2021 года въезд в государство разрешается только обладателям долгосрочных виз, британского вида на жительство. Посетить страну могут и люди, которые находятся в безвыходном положении. Например, те, кому требуется срочная операция.

Из-за пандемии коронавируса ВВП Великобритании упал на рекордные 9,9%. Это худший показатель в истории королевства, как сообщает CNBC. Страна пока не может выбраться из кризиса, ведь практически каждый день медики фиксируют более 10 тысяч случаев заболевания COVID-19, передает RT.