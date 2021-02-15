Зеленского обвинили в ведении детоубийственной войны в Донбассе

Донецк, 15 февраля. Бывший военнослужащий ВСУ Анатолий Тараненко обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом прекратить обстрелы мирных городов Донбасса.

Города и села Донецкого региона подвергаются нападению исключительно из-за амбиций киевских политиков. Однако украинская армия ведет войну с собственным населением, подчеркнул Тараненко.

«Я хотел бы обратиться к президенту Украины Владимиру Зеленскому по поводу этой брато- и детоубийственной войны, которую вы ведете. Она — эта война — не нужна тут. Вы убиваете не российских воинов, которых нет тут вообще, а детей и женщин мирных», — заявил он.

В феврале УНМ сообщило о переходе Тараненко на сторону ДНР. Он рассказал, что причиной этому стали регулярные акты насилия сержантов, которые под угрозой расправы отбирали у него заработную плату.

Ранее Тараненко дал подробное интервью пресс-службе НМ ДНР. В своем рассказе он упомянул действия националистических батальонов, которые обстреливают мирных граждан с позиций украинской армии.