Власти Приморья распорядились сократить рабочий день в связи с непогодой

Владивосток, 15 февраля. Власти Приморского края обратились к местным работодателям в связи со снежным циклоном. Руководителей ряда компаний призвали отпустить сотрудников домой на несколько часов раньше.

Мера обусловлена необходимостью свести к минимуму риски возникновения заторов во время автомобильного движения. Также правительство порекомендовало в крайнем случае отменить очные занятия для школьников.

Территории региона переведены в режим повышенной готовности. Губернатор края Олег Кожемяко призвал обратить внимание на места, где чаще всего возникают перебои с электричеством во время сильного ветра.

«Также необходимо уделить особое внимание очистке дорог. Каждый муниципалитет – в основном, Хасанский район, Владивосток, Артем, Шкотовский район, Большой Камень и Находка – приведите в готовность всю технику», — говорится в заявлении на сайте правительства региона.

Непогода ранее оставила Ялту без электричества. Жители нескольких улиц почти шесть часов находились без света. В ГУП РК «Крымэнерго» заявили, что причиной аварии в районе улицы Фадеева стал разрыв электрического кабеля.