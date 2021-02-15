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Вооруженная женщина пыталась передать письмо Байдену

Вооруженная женщина пыталась передать письмо Байдену

Вашингтон, 15 февраля. Полиция арестовала женщину, вооруженную огнестрельным оружием. Она пыталась проникнуть на территорию Белого дома, передает Fox News со ссылкой на правоохранительные органы.

Американка утверждала, что у нее якобы есть важное послание для президента США Джо Байдена. При обыске ее автомобиля правоохранители обнаружили заряженный пистолет. Женщину сопровождал мужчина, который также был вооружен. У него нашли пневматическую винтовку.

Полиция задержала американку по причине ношения незарегистрированного оружия. Она передана местной полицией Секретной службе США, которая занимается охраной первых лиц государства.

Ранее Байден в ходе выступления в Конгрессе США предложил ужесточить оружейный закон. По его мнению, жители Соединенных Штатов не должны иметь права владения огнестрельными штурмовыми винтовками.

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