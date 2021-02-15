Правила техосмотра автомобилей в РФ изменятся с 1 марта

Москва, 15 февраля. Выданные без технического осмотра диагностические карты будут аннулироваться в России с 1 марта. Соответствующее правило было введено МВД РФ.

Отметка об аннулировании будет стоять в единой системе техосмотра. Если оператор нарушил правило и выдал карту при отсутствии ТО, то ему грозит административная ответственность в рамках статьи «Нарушение требований законодательства в области технического осмотра транспортных средств».

С марта в стране начнет действовать единая автоматизированная система технического осмотра автомобилей. С ее помощью будут оформляться диагностические карты. В системе будет указано местоположение машины на момент ТО, дата и время проведения техосмотра. Все эти данные должны сопровождаться фотографиями транспортного средства, сделанными до и после осмотра.

Фотографировать автомобили будут в пункте ТО или на передвижной диагностической линии. Смотреть данные в системе смогут сотрудники федеральной и региональной Госавтоинспекции. Любой водитель в случае необходимости сможет попросить диагностическую карту на бумажном носителе.

Эксперты ранее раскритиковали новые правила проведения ТО. Они считают, что изменения приведут к большим очередям на пунктах техосмотров. В условиях ограниченной пропускной способности станции ТО не смогут покрыть имеющийся в стране автопарк.