Ветврач Цыпленков призвал владельцев вакцинировать питомцев от COVID-19

Москва, 15 февраля. Весной может появиться специальный препарат от COVID-19 для домашних животных. По мнению ветеринара Евгения Цыпленкова, питомцам вакцина необходима.

Пандемия коронавируса натолкнула ученых и производителей на мысль о создании специальной вакцину для животных. Так как среди них нет вспышек заболевания, то разработкой занимаются медленнее. Но в любом случае, привить питомцев нужно, чтобы избежать перезаражения, рассказал ветеринар Евгений Цыпленков в разговоре с радио Sputnik.

Владельцам животных посоветовали следить за новостями о разработке вакцины и делать им прививку при первой возможности. Препарат будут использовать в питомниках, но домашних животных тоже можно привить, советует специалист.

«Вакцина обязательно появится и будет применена в питомниках, где это необходимо, но если люди переживают за своих домашних животных, то лучше тоже их привить», – прокомментировал Цыпленков.

В Россельхозе отметили, что вакцина от коронавирусной инфекции для животных может появиться уже в апреле текущего года. Препарат «Карвивак-Ков» находится на последнем этапе разработки, передает RT.