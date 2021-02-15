Британские ученые назвали четыре опасных побочных эффекта ибупрофена

Москва, 15 февраля. Популярное обезболивающее ибупрофен в одном случае из 100 может вызывать головокружение, тошноту, несварение желудка и головную боль.

Этот лекарственный препарат может приводить и к более серьезным последствиям, заявили в Национальной службе здравоохранения Великобритании (NHS). Ибупрофен способен стать причиной появления крови в рвоте, стуле, моче, опухания лодыжек и проблем с мочеиспусканием. Препарат иногда провоцирует боль в груди, животе, затрудняет дыхание и вызывает аллергические реакции.

Все эти симптомы могут говорить о проблемах с почками, язве желудка или кишечника, а также обострении астмы. При появлении любых признаков нужно незамедлительно обратиться к врачу.

Врач-ангионевролог, доктор медицинских наук Евгений Широков ранее назвал неочевидные причины появления головной боли. Причиной может стать обезвоживание или малоподвижный образ жизни.