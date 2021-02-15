Кравчук надеется на помощь США в «борьбе» Украины за Донбасс

Киев, 15 февраля. США готовят антироссийскую стратегию по «возвращению» Донбасса в состав Украины. Американское руководство готово поддержать страну «не только на словах, но и на деле».

Москва стремится создать на территории сопредельного государства «национально-русские» анклавы, в частности из отдельных районов Донецкой и Луганской областей, считает Кравчук. Правительство РФ намерено присоединить Донбасс, о чем оно«открыто» и заявляет, сказал глава делегации Украины в трехсторонней контактной группе по региону. Вашингтон разрабатывает «конкретные шаги» против российской стороны, добавил Кравчук.

«На такую политику и концепцию Украина никогда не согласится и не собирается сдавать свои национальные и государственные интересы», — добавил политик.

Ранее президент Владимир Путин в интервью редакторам ряда СМИ заявил, что Россия никогда не отвернется от Донбасса «несмотря ни на что», передает RT.