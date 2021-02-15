Тиньков рассказал о решении отойти от бизнеса

Москва, 15 февраля. Бизнесмен Олег Тиньков рассказал в социальной сети, что у него больше нет мотивации заниматься бизнесом.

Тиньков, который более года борется с лейкемией, рассказал в социальной сети Clubhouse, что планирует перестать заниматься предпринимательской деятельностью и хочет посвятить себя другим интересным проектам.

«У меня, если честно, мотивации заниматься бизнесом уже нет. Я на пенсии», — цитирует Forbes Тинькова.

Со слов мужчины, болезнь переменила его взгляд на жизнь. В дальнейшем он собирается заняться другими проектами: развивать свой фонд борьбы с лейкемией и вновь стать ведущим YouTube-шоу «Бизнес-секреты».

Олег Тиньков впервые сообщил, что страдает онкологическим заболеванием в марте 2020 года. После борьбы с недугом в острой форме и операции по пересадке костного мозга бизнесмен рассказал пользователям соцсетей, что у него наступила полная ремиссия.