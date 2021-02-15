Психолог Гамаюн назвала причины звездных свадеб на фоне скандальных разводов

Недавно стало известно о свадьбе российского телеведущего и шеф-повара Константина Ивлева. Его новой избранницей стала 28-летняя Валерия Куденкова. До этого 47-летний Ивлев прожил в браке с бывшей женой Марией 23 года. Пара развелась в прошлом июле, а спустя несколько месяцев телеведущий уже представил общественности свою будущую невесту, чем шокировал поклонников. Подписчики не ждали от звезды «Адской кухни» такой прыти и желания вновь связать себя узами брака. Психолог и таролог Элена Гамаюн в беседе с ФАН объяснила причину столь быстрых свадеб знаменитостей после непростых разводов.

Специалист отмечает, что звезды по складу характера и по поведенческим мотивам отличаются от обычных граждан, потому что у них есть публичность и медийность.

«Чтобы у тебя была публичность и медийность в PR существует правило — периодически сотрясать пространство неожиданными поступками и привлекать к себе внимание. Один известный пиарщик, работавший всю жизнь со звездами, сказал мне вещь, которая меня буквально потрясла: никому не интересно, когда вы такие хорошие и замечательные. Людям всегда интересны скандальные разводы и женитьбы, а также то, кто кого в социальных сетях обозвал и обидел», — говорит психолог Элена Гамаюн.

Как подчеркивает эксперт, помимо пиара могут быть и другие причины.

«Если они расстались с предыдущей партнершей скандально, то насолить ей, показав, что «я выбрал другую и я теперь счастлив». Так поступают не только мужчины, но и женщины: «вот я с тобой развелась и уже замуж вышла, я самодостаточная и у меня все хорошо». Это элемент психологической защиты», — объяснила Элена Гамаюн.

По словам психолога, все люди хотят жить и получать удовольствие от жизни. И если Ивлев выбрал новую супругу, то почему она должна оставаться без свадьбы?

«В чем она виновата? Она молодая девушка, она хочет свадьбу, платье. Почему Ивлев не может сделать яркую свадьбу, если он этого хочет и финансы ему позволяют», — комментирует она.

Резюмируя, Элена Гамаюн подчеркнула, что у звезд гораздо больше причин на столь быстрые свадьбы после тяжелых расставаний, чем у непубличных людей.

«Здесь три в одном: показать бывшей супруге, что у него все в порядке и на него обращают внимание молодые девушки, доставить удовольствие новой избраннице, а также заявить о себе прессе», — подвела итог психолог.

Ранее Федеральное агентство новостей составило топ-5 самых звездных свадеб на фоне скандальных разводов.