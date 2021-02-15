Китайский боевик побил рекорд «Мстителей — 4» по сборам

Пекин, 15 февраля. Комедия-боевик «Детектив из Чайнатауна-3» собрала в прокате 397 млн долларов и побила рекорд «Мстители-4: Финал», сообщает источник Deadline.

Последняя на данный момент часть супергеройской эпопеи по серии комиксов Marvel была представлена в 2019 году. Тогда она собрала в США 357 миллионов долларов. На сегодняшний день лидирующую позицию занимает китайский фильм «Детектив из Чайнатауна-3», собравший уже 397 миллионов долларов.

Аналитики считают, что конечные сборы нового лидера проката могут достичь 750 миллионов долларов. Другие же предполагают, что эта отметка может составить 900 миллионов долларов.

В российском кинопрокате лидирующее место заняла драматическая комедия «Родные» с Сергеем Буруновым в главной роли. За два дня в прокате лента уже собрала 50 млн рублей. Сам Бурунов подчеркивал, что несмотря на комедийный жанр, фильм наделен глубоким подтекстом передает RT.