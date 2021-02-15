Овечкин и Кузнецов не спасли «Вашингтон» от поражения в матче НХЛ

Питтсбург, 15 февраля. «Вашингтон Кэпиталз» проиграл «Питтсбург Пингвинз» в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ), несмотря на результативные действия российских хоккеистов.

Матч проходил в Питтсбурге и закончился со счетом 6:3 в пользу команды хозяев. Для команды из Вашингтона это поражение стало четвертым подряд, передает RT.

В команде гостей отличились Евгений Кузнецов, Якуб Врана и Никлас Бекстрем. За «Пингвинз» забивали Сидни Кросби, Зак Астон-Риз, Брэндон Танев, Джейк Гюнцель. Дублем отметился Брайн Раст. Кузнецов, помимо гола, показал результативную передачу, набрав два очка. Его партнер по команде Александр Овечкин сделал один голевой пас.

Недавно российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов установил рекорд НХЛ. Игрок набрал шесть очков по системе «гол+пас» в шести дебютных матчах.