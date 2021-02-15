Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Экономика
  /  Обновлено: 

Цена нефти Brent впервые за год превысила 63 доллара

Цена нефти Brent впервые за год превысила 63 доллара

Москва, 15 февраля. Стоимость апрельского фьючерса на нефть марки Brent поднялась на 1,31%, составив 63,27 доллара за баррель. Такой показатель зафиксирован на лондонской бирже ICE в 02:16 по Москве.

Цена нефти Brent впервые за последний год достигла такой отметки. До этого она поднималась выше 63 долларов за баррель в конце января прошлого года, передает RT.

Согласно данным на 02:21 по московскому времени, рост нефти Brent составлял 1,39%, что позволило ей торговаться на отметке 63,3 доллара за баррель. Нефть марки WTI поднималась в цене на 1,4% до цены в 60,2 доллара за баррель.

Предыдущий максимальный показатель за последний год фиксировался 12 февраля. Тогда баррель нефти марки Brent составлял более 62 долларов впервые с 24 января 2020 года.

Новости партнеров