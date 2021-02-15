Цена нефти Brent впервые за год превысила 63 доллара

Москва, 15 февраля. Стоимость апрельского фьючерса на нефть марки Brent поднялась на 1,31%, составив 63,27 доллара за баррель. Такой показатель зафиксирован на лондонской бирже ICE в 02:16 по Москве.

Цена нефти Brent впервые за последний год достигла такой отметки. До этого она поднималась выше 63 долларов за баррель в конце января прошлого года, передает RT.

Согласно данным на 02:21 по московскому времени, рост нефти Brent составлял 1,39%, что позволило ей торговаться на отметке 63,3 доллара за баррель. Нефть марки WTI поднималась в цене на 1,4% до цены в 60,2 доллара за баррель.

Предыдущий максимальный показатель за последний год фиксировался 12 февраля. Тогда баррель нефти марки Brent составлял более 62 долларов впервые с 24 января 2020 года.