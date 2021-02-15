Почва провалилась под асфальтом посреди деревни в Нижегородской области

Бабасово, 15 февраля. Пятиметровая карстовая яма образовалась посреди автодороги под Нижним Новгородом. Длина провала составила примерно десять метров, передает источник в ГУ МЧС России по региону.

Впадина появилась на территории населенного пункта Бабасово. Сигнал об инциденте поступил в экстренные службы в 21:15 по московскому времени. Почва ушла из-под асфальта вблизи дачного дома и в 100 метрах от ближайшей жилой постройки. Прибывшие на место событий специалисты установили отсутствие жертв и пострадавших в результате обвала породы.

«ЧП произошло в нескольких метрах от дачного дома. К счастью, людей в нем не было, пострадавших нет», — уточнили в пресс-службе местного ведомства.

Еще одно природное явление накануне потрясло жителей Японии. Более ста человек пострадали в результате землетрясения магнитудой 7,3. Основной удар на себя приняли граждане префектур Мияги и Фукусима, где ощущаемость достигала максимальных значений.