Трихолог Абрамов дал рекомендации по уходу за волосами зимой

Москва, 15 февраля. Человек должен мыть голову, когда он чувствует в этом необходимость. Врач-дерматовенеролог Георгий Абрамов рассказал, как часто нужно совершать этот процесс.

Универсального ответа на вопрос частоты водных процедур нет. Каждый человек должен выбрать индивидуальный подход к свим волосам. Главное правило: нужно ориентироваться на состояние кожи головы и волос. Оно может меняться в зависимости от времени года и влажности воздуха, пишет радио Sputnik.

«Оно зависит и от человека, и от окружающей среды. Естественно, что летом и зимой отличаются условия, в которых мы находимся. Мы смотрим на свою кожу головы, на жирность, раздраженность, и понимаем, что летом у нас один график, зимой он меняется», — объяснил трихолог.

Для волос важно подобрать правильный шампунь. Однако людям с жирными волосами не стоит спешить закупаться средствами, которые обезжиривают кожу головы. Ведь такие шампуни могут стимулировать выработку сального секрета. Поэтому нужно приобретать нейтральное средство. Оптимальный диапазон по уровню pH — 5,5-6, рассказал специалист.

Зелень и белок способны сохранить здоровье волос. Не будет лишним пропить курс витаминов A, E, B, кальция и фолиевой кислоты. А вредные привычки и стресс будут стимулировать потерю волос.