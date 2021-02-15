Галкина восхитило перевоплощение звезды «Голоса» в Пугачеву

Москва, 15 февраля. Звезда телевизионного шоу «Голос» Дарья Антонюк стала участницей нового сезона проекта «Точь-в-точь». Певица предстала в образе Аллы Пугачевой. Супруг Примадонны и член жюри Максим Галкин оценил перевоплощение Антонюк.

Победительница шоу «Голос» выступила в пышном рыжем парике и длинном свободном платье, исполнив песню «Все могут короли». По мнению Галкина, 25-летняя Антонюк максимально удачно вошла в образ Примадонны. Муж Пугачевой считает, что певица была «бурей» на сцене.

«Алла была разная в периоды своего творчества. У меня жена — великий человек. Могу сказать, что она в жизни разная, у нее разные кнопки. Сегодня она пенсионерка, завтра — молодая девочка, послезавтра — роковая красавица… Это такая палитра самых разных красок», — сказал Галкин.

Шоумен отметил, что далеко не каждый артист сумеет перевоплотиться в Пугачеву. Он заявил, что это выступление могло бы венчать перевоплощения Антонюк в проекте.

«Самое главное, что похож профиль. Очень похоже на ту Аллу, которая тогда была», — резюмировал член жюри.

Ранее известный российский актер и телеведущий Александр Олешко в эксклюзивном интервью ФАН рассказал подробности о съемках программы «Точь-в-точь», которая возвращается в эфир Первого канала после четырехлетнего перерыва. Он заверит, что шоу обязательно подарит зрителям хорошее настроение.