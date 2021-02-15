Руководители Совфеда собираются встретиться с премьер-министром РФ

Москва, 15 февраля. Премьер-министр России Михаил Мишустин обсудит с руководством Совета Федерации актуальные для жителей страны вопросы. Встреча состоится 24 февраля.

Темы, которые будут обсуждать стороны, пока неизвестны. Глава комитета верхней палаты Федерального собрания РФ по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко заметил, что речь пойдет о «наиболее актуальных вопросах», которые интересуют граждан РФ, передает RT.

«Предварительно, 24 февраля состоится встреча членов совета палаты с премьер-министром Михаилом Мишустиным. Планируется провести встречу в Совете Федерации», — добавил Тимченко.

Одной из обсуждаемых среди россиян тем являются заработные платы бюджетников. Недавно премьер-министр поручил министерствам внести предложения по повышению зарплат.