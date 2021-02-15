Гидрометцентр РФ предупредил о резком похолодании в ЦФО на следующей неделе

Москва, 15 февраля. Температурные показатели в Центральном федеральном округе (ЦФО) в течение следующей рабочей недели будут ниже климатической нормы на 8-12 градусов.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в интервью ТАСС сообщил, что морозная погода в регионе сохранится до конца следующей недели. По его словам, днем температура будет в районе 15 градусов ниже нуля, ночью столбики термометров упадут до 26 градусов мороза.

Ранее Вильфанд сообщал, что с понедельника в Москве установится морозно-солнечная погода. Такие условия научный руководитель Гидрометцентра объяснил высоким атмосферным давлением.