СПЧ назвал акцию с фонариками в поддержку Навального почти незамеченной

Москва, 15 февраля. Флешмоб с фонариками в поддержку блогера Алексея Навального для большинства граждан РФ был непонятным, заявил член Совета по правам человека при президенте России Александр Брод.

Сторонники блогера предлагали людям выйти во дворы своих домов и зажечь фонари. Акция прошла малочисленно, единицы россиян согласились провести 14 февраля на улицах, поддерживая Навального. Провал акции можно оценить по фотографиям, на которых изображены одинокие кучки людей.

«Можно сказать, что акция прошла практически незамеченной. Для молодежи это новые впечатления, возможность необычно провести время. Для большинства граждан этот флешмоб непонятен — для чего и ради чего он проводится», — прокомментировал Брод для РИА Новости.

Рейтинг Навального, по его словам, продолжает падать. В очередной раз это стало понятно во время судебных процессов блогера с ветераном Великой Отечественной войны. Навальный вел себя «цинично», а его реплики «носили издевательский характер».

«Это, я думаю, многих смутило, и они перестали видеть в нем героя толпы», — добавил член Совета.

Несанкционированная акция с фонариками провалилась и в Петербурге. Фотографии, сделанные в Северной столице, символизируют, что массовой поддержки среди населения у Навального нет.