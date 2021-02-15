Кабмин сформировал пять мер поддержки бизнеса в пандемию коронавируса

Москва, 15 февраля. Правительство России подготовило новый пакет поддержи бизнеса, следует из протокола совещания у первого вице-премьера Андрея Белоусова.

В общей сложности в него вошло пять значимых и долгоиграющих мер, передают «Известия». Среди них: перезапуск программы кредитования для юрлиц, обеспечивающей нулевую ставку на выплаты заработной платы сотрудникам для сохранения рабочих мест. Власти планируют и дополнительные снижения на два-три процентных пункта стоимости льготных кредитов для МСП за счет банков, чьи убытки будут скомпенсированы из бюджета.

Бизнесам, которые не смогли восстановиться в период дополнительных налоговых каникул, обеспечат переходный режим или в индивидуальном порядке начнут списание задолженностей. Кроме того, правительство планирует зафиксировать кадастровую стоимость таких расходов, как арендная плата, для расчета налога на имущество. Отмечается, что прежде всего меры поддержки бизнеса вводятся для сохранения занятости в период пандемии коронавируса.

Ранее правительство России одобрило законопроект о совершенствовании исполнения бюджетов. Решение прокомментировал министр финансов Антон Силуанов.