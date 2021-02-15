Ученые РФ представили тест для выявления «британского» штамма коронавируса

Москва, 15 февраля. Первая в мире тест-система для обнаружения «британского» штамма коронавируса зарегистрирована в России. Об этом сообщили специалисты Роспотребнадзора.

Уникальность тест-системы состоит в том, что она выявляет именно мутантный штамм. Испытания системы состоялись на клинических образцах с подтвержденной мутацией. Технология показала свою высокую точность.

«Новую технологию можно использовать для разработки реагентов по выявлению любых других мутаций SARS-CoV-2, а также других инфекционных возбудителей, где требуется быстрое массовое тестирование», — передают специалисты Роспотребнадзора.

Недавно врач Евгений Тимаков рассказал, что «британский» штамм все равно попадет в Россию. Это произойдет из-за быстрого изменения коронавируса. Так, уже сейчас невозможно найти «китайскую» мутацию, которая появилась раньше всех остальных видов.