Комедия «Родные» собрала 50 млн рублей за два дня в российском прокате

Москва, 15 февраля. Кассовые сборы кинотеатров России и стран СНГ достигли 78 миллионов рублей за прошедшую пятницу, 12 февраля.

Лидером сборов остается отечественная драматическая комедия «Родные» с Сергеем Буруновым в главной роли. За четверг премьера получила 21,2 миллиона рублей и 28,5 миллиона рублей за пятницу.

Добирается до миллиардного рубежа мультфильм «Душа» от студии Pixar. За два дня лента собрала 15,9 миллиона рублей с общей кассой 955,7 миллиона рублей к пятнице.

На фоне конкурентов не очень удачно стартовала комедия LOVE с Сергеем Светлаковым, собрав за четверг 4 миллиона рублей.

Ранее актер Бурунов и певица Монеточка снялись в черно-белом клипе на хит «Белые розы» группы «Ласковый май». Звезды перепели песню в качестве рекламы комедии «Родные».