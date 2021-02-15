Аналитики выяснили популярные железнодорожные направления у россиян весной

Москва, 15 февраля. Самыми популярными направлениями у российских путешественников остаются Санкт-Петербург, Казань и Сочи. Об этом рассказали аналитики сервиса «Туту.ру».

Специалисты изучили данные пользователей и выяснили, куда они планируют отправиться весной на поездах из Москвы. Число желающих посетить Северную столицу сократилось до 20% по сравнению с прошлым годом. Чаще всего путешественники выбирают Сочи, пишет РИА Новости.

В топ-10 востребованных направлений для путешествий весной вошли Нижний Новгород, Кисловодск, Симферополь, Иваново, Петрозаводск, Воронеж. Средний чек на железнодорожный билет составляет 2713 рублей.

Из Санкт-Петербурга этой весной путешественники отправятся в Москву, Апатиты и Муром. Россияне также заинтересовались поездками в Вологду, Архангельск, Адлер, Казань, Мурманск, Ярославль и Симферополь из Северной столицы. Билет в среднем стоит 2449 рублей.

Специалисты выяснили, куда можно отправиться с детьми на майские праздники. Среди внутренних направлений россияне выбирают Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Вологду, Калининград. Для отдыха за границей отдают предпочтение городам Закавказья, Минску, Будапешту, Вене, Праге.