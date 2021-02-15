Топ-5 звездных свадеб, которые были сыграны на фоне скандальных разводов

Недавно телеведущий и шеф-повар Константин Ивлев сыграл свадьбу с молодой возлюбленной Валерией Куденковой. О намерении жениться на 28-летней избраннице звездный кулинар сообщил почти сразу после развода с бывшей супругой Марией, с которой прожил более 20 лет. ФАН составил топ-5 самых звездных свадеб на фоне скандальных разводов.

Свадьба Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко

Отношения звезды «Дома-2» Ольги Бузовой и футболиста «Локомотива» Дмитрия Тарасова долгое время были на слуху у россиян. Они сыграли свадьбу в 2012 году и никогда не скрывали своих чувств от подписчиков. Бузова регулярно публиковала в соцсетях совместные фото с отдыха и вечеринок, казалось молодые люди нашли друг друга. Однако вскоре идиллия подошла к концу.

В 2016 году пара объявила о разводе. В беседах с журналистами они раскроют подноготную своих отношений. В одном из интервью Бузова говорила, что Тарасов ей изменял, поднимал на нее руку и хотел, чтобы она увеличила грудь. Футболист же признавался, что очень хотел детей, но Бузова его желание не разделяла. Тарасов даже обвинил ее в тайном приеме противозачаточных препаратов.

Спустя недолгий промежуток времени Тарасов женился на Анастасии Костенко, которая родила ему двух дочерей. Бузова тяжело переживала расставание со спортсменом и сосредоточилась на карьере певицы. В 2017 году она выпустила дебютный альбом «Под звуки поцелуев» с хитом «Мало половин».

Свадьба Ксении Собчак и Константина Богомолова

Светская львица Ксения Собчак и актер Максим Виторган были связаны узами брака с 2013 года. Спустя три года у них появился сын Платон. Несмотря на общего ребенка, уже к концу 2018 года пара фактически разошлась. Собчак начала появляться на публике вместе с театральным режиссером Константином Богомоловым. В январе 2019 года между Богомоловым и Виторганом произошла драка. Этот эпизод расставил все точки над «i» и вскоре звездный брак окончательно распался.

Уже в сентябре 2019 года Собчак и Богомолов сыграли эпатажную свадьбу — молодожены приехали на церемонию в катафалке. При этом Собчак отмечала, что они расстались с Виторганом мирно и сохранили дружеские отношения. Их сын Платон носит двойную фамилию Собчак-Виторган. Сам же актер свои прошлые отношения не комментирует и часто появляется в обществе с актрисой Нино Нинидзе.

Свадьба Андрея Аршавина и Алисы Казьминой

Экс-футболист «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин пробыл в незарегистрированном браке с телеведущей Юлией Барановской почти десять лет. Несмотря на то, что у пары было трое детей, их союз закончился не свадьбой, а расставанием. В 2013 году Аршавин ушел от телеведущей, которая обвиняла его в изменах.

Вскоре футболист начал отношения с журналисткой Алисой Казьминой, а в 2016 году официально женился на ней. Но уже в 2017 году их брак распался, несмотря на рождение дочери Есении. С тех пор многодетный отец не связывал себя долгими отношениями, а у Казьминой начались проблемы со здоровьем.

Свадьба Валерия Меладзе и Альбины Джанабаевой

Валерий Меладзе пробыл в браке с первой женой Ириной Малухиной почти четверть века. Они оформили брак в далеком 1989 году. Ради московской прописки они даже оформляли фиктивный развод в середине 1990-х, однако вскоре восстановили свой официальный статус. Их брак фактически распался в 2012 году, а официально — в 2014-м.

Тогда же Меладзе и зарегистрировал брак с экс-участницей «ВИА Гры» Альбиной Джанабаевой. При этом, по информации СМИ, в отношениях они уже были около десяти лет. Джанабаева еще в 2004 году родила ребенка от Меладзе, а в 2014-м на свет появился второй сын звездной пары.

Свадьба Константина Меладзе и Веры Брежневой

Продюсер Константин Меладзе прожил в браке с бывшей супругой Яной Сумм почти 20 лет. Девушка в 1992 году принимала участие в конкурсе красоты «Мисс Украина» и была дипломированным юристом. Однако в 2013 году их отношения подошли к концу.

Спустя некоторое время Меладзе зарегистрировал брак с певицей Верой Брежневой, с которой был хорошо знаком еще со времен ее участия в «ВИА Гре». Позже стало известно, что тайная церемония бракосочетания прошла в Италии на побережье Средиземного моря. Согласно информации СМИ, Меладзе и Брежнева были в отношениях еще с 2005 года.