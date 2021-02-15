Необычное поведение телефона может говорить о наличии вирусов

Москва, 15 февраля. Небезопасное пользование смартфоном может привести к появлению на устройстве вредоносных программ.

Вирусы могут помогать злоумышленникам получать доступ к личным данным пользователя, объяснила аналитик-исследователь цифровых продуктов Роскачества Эльвина Насибулина. Некоторые программы-шпионы делают снимки, записывают звук и видео без ведома владельца смартфона, передает «Прайм».

«Если телефон ведет себя странно, причина может быть в недавно загруженном приложении. Нередко вирусы маскируются под обычные программы вроде фонарика, будильника или органайзера и только впоследствии проявляют свои вредоносные функции. Также вирус может попасть на телефон через переход по фишинговой ссылке», — отметила специалист.

Очистить от вредоносного ПО устройство может помочь антивирусная система или полный сбор настроек смартфона. На наличие вирусов могут указывать сообщения о попытке входа в аккаунт, увеличение используемого трафика или необычные перезагрузки.

Руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов ранее предостерег от утечки личной информации с устройств. Он посоветовал внимательно относиться к скачиванию новых приложений и подтверждению доступа.