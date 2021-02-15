Авторы «Игры престолов» экранизируют роман Пауэрса «Ярус» для Netflix

Москва, 15 февраля. Создатели сериала «Игра престолов» Дэвид Бениофф и Дэн Уайсс займутся экранизацией романа Ричарда Пауэрса «Ярус». К созданию присоединится Хью Джекман.

Сериал «Ярус» будет создан в рамках 250-миллионного контракта с сервисом Netflix. Роман Ричарда Пауэрса в 2019 году был удостоен Пулитцеровской премии. Большим поклонником этого произведения является актер Хью Джекман. Но пока не ясно, будет ли он сам сниматься в адаптации.

По сюжету книги, активисты-экологи из разных стран мира пытаются защитить уникальные секвойи от вырубки. Но трагедия куда ближе, чем кажется. Сценарий для адаптации написал Ричард Роббинс, который станет сопродюсером проекта. Для Netflix Дэвид Бениофф и Дэн Уайсс снимут еще две ленты — экранизацию фантастического романа «Задача трех тел» и «Кресло».

Стриминговый сервис Netflix пополнится новыми проектами от семьи Барака Обамы. Его супруга Мишель запустит новое детское шоу «Вафля и Моти». Премьера первого выпуска назначена на 16 марта.