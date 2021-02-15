Огромный астероид приблизится к Земле в конце марта

Москва, 15 февраля. Астероид размером от 500 метров до километра пролетит рядом с Землей в марте. Небесное тело не несет угрозу людям, заявил научный руководитель Школы астрономии Павел Скрипниченко.

Большие астероиды редко приближаются к Земле, отметил астроном. Прохождение небесного объекта запланировано на 21 марта. Вероятность того, что он столкнется с нашей планетой, является нулевой.

«Оценочный размер — от 500 метров до километра, и чуть более пяти расстояний от Земли до Луны будет до него в минимуме», — цитирует ученого URA.RU.

Ведущий научный сотрудник Главной астрономической обсерватории РАН Георгий Гончаров не видит никакой ценности в предстоящем событии. Подобные астероиды неоднократно приближались к Земле и не представляют важности для ученых.

В конце января недалеко от Земли пролетал астероид 2020 YE5. NASA внесла космическое тело в список потенциально опасных для нашей планеты, однако российские астрономы оспорили опасения американских ученых.