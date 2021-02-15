Киану Ривз отказался сниматься в спин-оффе «Человека-паука» от Marvel

Москва, 15 февраля. Актер Киану Ривз мог получить главную роль в спин-оффе фильма «Человек-паук». Однако звезде не удалось договориться с руководством студии Marvel.

Ривз мог сыграть одного из врагов Человека-паука. Речь идет о персонаже Крэйвене-Охотнике, которого зовут Сергей Николаевич Кравинов. Студия вела переговоры с актером, однако в итоге он отказался от участия в съемках фильма.

Режиссером нового «Человека-паука» станет Джей Си Чендор. Зрители знают его по фильмам «Аферисты поневоле», «Не угаснет надежда», «Предел риска» и другим кинолентам.

Писатель Клим Жуков ранее прокомментировал появление русского злодея во киновселенной комиксов Marvel. Он считает, что использование такого образа в Голливуде объясняется противостоянием СССР с капиталистическим блоком НАТО.