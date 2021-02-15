Депутаты ГД предложили расширить перечень получателей маткапитала

Москва, 15 февраля. Законопроект с предложениями об улучшении демографической ситуации в России внесли в Госдуму. Авторами документа стали депутаты от ЛДПР.

Инициатива депутатов касается условий выдачи материнского капитала. Они считают, что возможности использования этой выплаты должны быть расширены. Об этом в своем Telegram-канале заявил один из авторов документа Ярослав Нилов.

Материнский капитал предлагается распространить на рождение третьего и последующего детей. Однако это будет распространяться на регионы с низкой рождаемостью при условии, что семья еще не воспользовалась этой мерой поддержки. Выплачивать маткапитал предлагается и многодетным отцам, на воспитании которых находятся трое и более детей.

Доплату могут разрешить инвестировать в ценные бумаги. Такую возможность ранее обсудили в рамках совещания у первого вице-премьера России Андрея Белоусова.