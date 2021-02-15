Рэпер Моргенштерн преподнес возлюбленной подарок за 1,2 млн рублей

Москва, 15 февраля. Музыкант Алишер Моргенштерн отпраздновал День святого Валентина в компании возлюбленной Дилары Зинатуллиной.

Рэпер подарил девушке часы с бриллиантами стоимостью в 1 миллион рублей и бутылку вина за 200 тысяч рублей. Моргенштерн похвастался этим в своем профиле в Instagram.

«А это получается Patek Philippe. Миллион на запястье. Взрослая уже женщина, огромная, здоровенная, самодостаточная бизнесвумен. Вот так вот. Семья», — заявил рэпер на видео.

Пара отправилась в ресторан на крыше с красивым видом на Москву. Помещение было украшено гирляндами, свечами и воздушными шарами в форме сердец. С террасы под прозрачным куполом можно было наблюдать салют.

Моргенштерн продемонстрировал подписчикам часы, надетые на руку Зинатуллиной, и бутылку элитного вина. Рэпер в черном костюме не скрывал свою радость и много улыбался. Он с энтузиазмом отвечал на вопросы возлюбленной о стоимости преподнесенных ей подарков и показывал свои очевидно дорогие часы. Девушка призналась, что не ожидала такого презента, она записала несколько Stories со свидания в свой аккаунт.

Певица Юлия Савичева ранее заявила, что песни Моргенштерна и Ольги Бузовой войдут в историю. Она уверена, что хоть одна композиция из репертуара этих артистов останется популярной.