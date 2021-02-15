Москва анонсировала первый с начала отмены авиасообщения рейс в Баку

Москва, 15 февраля. С понедельника Россия вновь начала прием авиарейсов из Азербайджана и Армении. Приостановленные из-за пандемии коронавируса перелеты будут осуществляться в обе стороны.

Первый с начала возобновления сообщения рейс в Баку отправится из столичного аэропорта 17 февраля. Полеты планируется выполнять каждые понедельник и среду. В обратном направлении воздушные судна будут курсировать по понедельникам и четвергам.

Авиаперевозки из российской столицы в Ереван учащены. Полеты будут осуществляться по понедельникам, средам, четвергам и субботам. В сторону Москвы — в первый и последний дни недели, плюс два рейса по четвергам.

Накануне из Екатеринбурга впервые после закрытия воздушных границ вылетел прямой рейс в Дубай. Решение о возобновлении авиасообщения с ОАЭ было принято 28 января, в силу вступило с 14 февраля.