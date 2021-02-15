Бойцы ВСУ дважды за прошедшие сутки нарушили режим прекращения огня

Донецк, 15 февраля. Украинские военные 13 февраля в районе населенного пункта Водяное открыли огонь из подствольного гранатомета в сторону села Ленинское.

Официальный представитель Народной милиции ДНР (НМ ДНР) Олег Никитин заявил, что в ходе обстрела было выпущено четыре гранаты.

Он добавил, что второй факт нарушения перемирия состоялся в районе поста радиационного и химического наблюдения на Донецком направлении. Там трое солдат украинской армии открыли беспорядочный огонь с позиций недалеко от Красногоровки.

Никитин заявил, что 14 февраля НМ ДНР также зафиксировала обстрел со стороны украинских военных. По поселку Спартак с позиций в районе Авдеевки был открыт огонь из РПГ.

Недавно военнослужащие украинской армии застрелили водителя в Донбассе. По словам украинской стороны, он пытался прорваться через КПП.