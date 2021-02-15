Адвокат Жорин рассказал о возможном наказании для Епифанцева за драку в баре

Москва, 15 февраля. Актер Владимир Епифанцев вряд ли получит серьезное наказание за драку в баре. Такое мнение высказал звездный адвокат Сергей Жорин.

После получения информации сотрудники полиции начнут проверку. По результатам последней будет вынесено процессуальное решение — возбуждать или нет уголовное дело. Сигнал в правоохранительные органы поступает от медиков, если пострадавший обратился в больницу. Если потерпевший настаивает на возбуждении уголовного дела, то назначается медицинская экспертиза, пояснил Жорин.

Адвокат сомневается, что Епифанцев мог причинить тяжкий вред здоровью оппонентов. Однако пострадавший может проявить настойчивость и тогда актер понесет наказание.

«Если пострадали внутренние органы, как указывает потерпевший, то может быть установлен вред здоровью средней тяжести, что предусматривает наказание максимально до пяти лет лишения свободы», — заметил адвокат.

Драка с участием Епифанцева произошла в одном из баров в центре Петербурга, где актеры отмечали выход фильма «Дочь тьмы». Экс-супруга Епифанцева вступила в конфликт с подругой режиссера Ростислава Мусаева. Последняя бросила пивной стакан в голову артистке. Тогда Епифанцев вступился за бывшую жену, в результате чего избил обидчицу и ее спутника.