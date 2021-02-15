Снегопад вынудил украинца сознаться в «убийстве» отчима

Чернигов, 15 февраля. Житель Черниговской области Украины придумал необычный способ расчистить снег у своего дома. Он позвонил в полицию и заявил, что ударил ножом отчима.

Инцидент произошел в селе Грибовая Рудня. Правоохранители получили сигнал от 34-летнего мужчины, который сознался в убийстве родственника. Однако он уточнил, что из-за сугробов следователи не смогут проехать к его дому без спецтехники для уборки снега.

Прибывшие на место полицейские выяснили, что никакого убийства не было. Украинец решил соврать о преступлении, чтобы кто-то пришел и расчистил снег у его дома. За ложное сообщение об убийстве мужчине грозит штраф.

Сильные снегопады обрушились не только на Украину, но и на Россию, передает RT. В Тульской области за два дня выпало 54 сантиметра снега, что составляет три четверти месячной нормы осадков. Сотрудники ГИБДД и автовладельцы помогают друг другу выкапывать машины.