Смоленским чиновникам пришлось взять в руки лопаты

Смоленск, 15 февраля. Сотрудники администрации Смоленска вышли на уборку общественных территорий. Такое действие они предприняли после жалоб местных жителей.

За сутки в областном центре выпало 25% месячной нормы осадков. Чиновники Смоленска вместе с жителями вышли на уборку снега. Ранее на просьбу о помощи в очистке участков откликнулись городские предприятия.

Благодаря совместным усилиям жителей Смоленска расчищены от снега крыльцо поликлиники №7, подъезда к кислородной станции, территории областной клинической больницы №1, территория, прилегающая к перинатальному центру, пространства возле ДК «Миловидово», мемориала на улице Маршала Конева, шахматного клуба.

Ранее сообщалось, что волонтеры в Симферополе решили не ждать коммунальщиков и вышли расчищать город самостоятельно. Крым в эти дни заваливает снегом и сил местных работников иногда не хватает, поэтому для борьбы со снежными заносами в помощь коммунальщикам вышли отряды студенческого десанта.