Звезда «Кухни» Подкаминская круто изменилась для роли жены олигарха

Москва, 15 февраля. Актриса Елена Подкаминская получила главную роль в новой комедии «Жена олигарха». Чтобы соответствовать своей героине, звезда «Кухни» пошла на кардинальные перемены внешности.

Елена Подкаминская исполнит роль Альбины Барвашиной. По сюжету комедии, после таинственного исчезновения мужа-олигарха, Альбине вместе с детьми приходится покинуть особняк в Лондоне. Она возвращается в небольшой городок Добруйск за Уралом.

«Новая прическа, новый образ, новый проект! «Жена олигарха»! Альбиночка уже моя любовь. Характер — огонь! Виражи жизненные и ситуации житейские — сама себе завидую», — прокомментировала перемены внешности актриса в своем Instagram.

Для создания портрета жены олигарха художники вдохновлялись певицей Викторией Бекхэм и экс-первой леди США Меланией Трамп. Костюмер Валентин Гнездилов отметил, что при создании образа особый акцент был сделан на аксессуарах героини. Поклонники Подкаминской оценили ее новый образ, отметив ее элегантность и женственность.

Сама Елена Подкаминская любит баловать поклонников снимками с фотосессий. Так, артистка поделилась в Сети серией фото с прогулки по столичным крышам. Утонченный, дерзкий и женственный total black привел поклонников актрисы в восторг.