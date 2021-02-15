Биолог Чумаков объяснил бурную реакцию на прививку от COVID-19 у молодежи

Москва, 15 февраля. Молодежь тяжелее переносит последствия вакцинации от коронавирусной инфекции. Это обосновано особенностями их иммунитета.

Молодой организм более ярко реагирует на препарат и чаще сталкивается с нежелательными эффектами, чем пожилой, передает URA.RU слова заведующего лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии Петра Чумакова. При этом последствия введения препарата не являются опасными, добавил биолог.

Обширная реакция молодого организма может быть вызвана сильной иммунной системой. Однако при самом заболевании COVID-19 молодежь наоборот переносит симптомы в более легкой форме, заметил Чумаков.

«Молодые больше температурят. А при самом коронавирусе наоборот, потому что цитаниновый шторм разворачивается по полной», — резюмировал эксперт.

Россияне повсеместно прививаются вакциной от коронавируса. Так, вакцинация в Санкт-Петербурге бьет рекорды: прививку от COVID-19 получили 11 663 петербуржца.