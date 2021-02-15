Отца Ники Минаж насмерть сбила машина

Нью-Йорк, 15 февраля. Машина насмерть сбила Роберта Маража — отца популярной американской рэперши Ники Минаж. Водитель скрылся с места преступления.

Полиция округа Нассо в Нью-Йорке передает, что 64-летний Роберт Мараж шел в пятницу вечером по дороге. Внезапно вылетевшая машина сбила мужчину. Полиция объявила подозреваемого в розыск.

В критическом состоянии Мараж был доставлен в районную больницу. Позже от полученных травм он скончался. Правоохранители будут благодарны любой помощи в расследовании, поскольку на данный момент они не имеют подробных описаний транспортного средства и лица водителя.

Ники Минаж еще не отреагировала на трагическую новость. Ее тетя подтвердила смерть родственника на своей странице в Facebook.

Ранее сообщалось, что бедные американцы начали воровать каталитические нейтрализаторы автомобилей. Обедневшие на фоне пандемии жители США теперь обогащаются за счет владельцев бензиновых авто.