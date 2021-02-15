Стоматолог Фелбер назвал главные ошибки при чистке зубов

Берлин, 15 февраля. Зубы не стоит чистить сразу же после приема пищи. Расхожий миф развеял врач-стоматолог Маркус Фелбер и дал несколько советов по этому процессу.

Сразу же после еды некоторое время нужно дать зубам «отдохнуть». Несколько минут или даже часов будет образовываться защитная оболочка эмали, которую легко уничтожить, если сразу же начать процесс чистки. Лучше ограничиться полосканием полости рта, рекомендует Фелбер.

Чтобы не навредить слизистой, следует двигать щеткой вправо-влево, «стряхивая» налет. Кроме того, стоматолог советует отказаться от регулярного использования соды и других отбеливающих средств для зубов, так как абразивные вещества в составе способны навредить им. Для поддержания чистоты полости рта в течение дня лучше использовать зубную нить.

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