Более 300 тысяч человек по всему миру заразились коронавирусом за сутки

Женева, 15 февраля. С начала пандемии COVID-19 заболели более 108 млн человек по всему миру. За минувшие сутки выявлено более 300 тыс. новых случаев инфицирования.

Число жертв превысило 2,3 млн, только за прошедшие 24 часа скончались свыше 7,7 тыс. человек. Большинство зафиксированных за сутки эпизодов заражения пришлись на Европу, Северную и Южную Америки, а также Восточное Средиземноморье.

Лидировать по количеству заболевших продолжают Соединенные Штаты. Там за период пандемии выявили более 27 млн случаев инфицирования. Об этом свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения о развитии эпидемиологической ситуации в мире.

Рост числа зараженных заставил власти Чехии ввести в стране режим ЧС. Новые меры вступили в силу 14 февраля. Их действие прекратится через две недели.