ВОЗ выясняет наличие мутаций коронавируса на территории Украины

Киев, 14 февраля. Новых мутаций коронавируса на территории Украины пока зафиксировано не было. Об этом заявил глава представительства ВОЗ в стране Ярно Хабихт.

На Украине нет собственной лаборатории для обнаружения мутаций коронавируса. Ее планируют создать в первом полугодии 2021 года. Некоторые образцы направили в центр секвенирования, чтобы подтвердить или опровергнуть наличие новых штаммов.

«На Украине еще не встречались новые мутации коронавируса. Но пока тут нет возможности делать соответствующие анализы. Недавно несколько образцов отправлены из Украины в центр секвенирования, в ближайшее время у нас будет ответ», — рассказал Хабихт.

В стране наблюдаются сбои поставок вакцины от коронавируса. Компания Pfizer в последний момент изменила подход к ввозу препарата в рамках механизма COVAX. Теперь руководству придется заключить договоры с Киевом и COVAX. Украине же нужно утвердить и получить накладную от ЮНИСЕФ.