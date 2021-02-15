Президент ФХР назвал имя главного тренера сборной России на ЧМ по хоккею

Москва, 14 февраля. Главным тренером сборной России по хоккею на чемпионате мира — 2021 будет Валерий Брагин, заявил президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк.

Спортивный чиновник отметил, что Игорь Ларионов, исполнявший эти обязанности на прошедшем евротурнире, тренирует команду вместе с Брагиным. Однако для протокола нужно выделить одного главного специалиста, заявил президент ФХР.

Третьяк уверен, что ситуацией внутри команды владеют оба тренера. Он понадеялся на совместную работу специалистов, которая поможет команде достичь самых высоких результатов.

Российские хоккеисты завершили Евротур досрочной победой. В последнем матче «красная машина» со счетом 7:4 уверенно переиграла чехов.